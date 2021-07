Calcio | Torino Juric ' Cercheremo di migliorare dopo recenti delusioni'

(Di giovedì 8 luglio 2021)- "Quando si arriva da due anni come quelli del, con piazzamenti al 16° e 17° posto, vuol dire che ci sono dei problemi: strutturali, mentali, a livello di giocatori. Bisogna ripartire ...

Tutte le notizie sulla squadraLo ha dichiarato il neo tecnico delIvan Juric nella conferenza di presentazione. "Mi ... Cercheremo di migliorare, proponendo unaggressivo e propositivo. Cambieremo i metodi di lavoro. ...La presentazione del nuovo allenatore: "Ho le idee chiare, 12 leader. Belotti? Deciderà lui". E Sirigu è in uscita ...Oggi, allo Stadio Grande Torino, è stato presentato ufficialmente Ivan Juric ... Devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare un calcio propositivo e aggressivo, ...