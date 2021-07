Berrettini non è in semifinale a Wimbledon per caso (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando il recupero di Auger-Aliassime si è fermato al di là della rete, Matteo Berrettini ha lasciato andare la racchetta per poter stringere i pugni e gridare con la faccia rivolta all’erba. Un’esultanza energica ma contenuta, in fondo, per un risultato storico. L’ultimo italiano a qualificarsi in semifinale a Wimbledon era stato Nicola Pietrangeli nel 1960 e perse dal leggendario Rod Laver in cinque set. Eppure quella di Berrettini non è un’impresa, non è un risultato inaspettato. In effetti non pare troppo sorpreso da sé stesso, non ha l’aria dell’eroe: è lì dove ci si aspettava che fosse, pure in ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando il recupero di Auger-Aliassime si è fermato al di là della rete, Matteoha lasciato andare la racchetta per poter stringere i pugni e gridare con la faccia rivolta all’erba. Un’esultanza energica ma contenuta, in fondo, per un risultato storico. L’ultimo italiano a qualificarsi inera stato Nicola Pietrangeli nel 1960 e perse dal leggendario Rod Laver in cinque set. Eppure quella dinon è un’impresa, non è un risultato inaspettato. In effetti non pare troppo sorpreso da sé stesso, non ha l’aria dell’eroe: è lì dove ci si aspettava che fosse, pure in ...

