Atletica, Europei Under 23: Fontana accede in finale nei 100 metri (Di giovedì 8 luglio 2021) Ottime notizie per i colori azzurri da Tallinn (Estonia), dove sono in corso gli Europei Under 23 di Atletica. Ben cinque italiani sono infatti approdati in finale. Nei 100 metri ha brillato Vittoria Fontana, protagonista del secondo crono di giornata in 11”28. Meglio di lei solamente la belga Rani Rosius (11’16). Negli 800 metri Eloisa Coiro è stata la migliore della sua batteria in 2’04”06, mentre nei 1500 Nesim Amsellek ha staccato il pass per l’atto conclusivo grazie al suo 3’44”45. Nel triplo Lucrezia Sartori ha brillato con 13,35 (+0.5); quarto posto invece per ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ottime notizie per i colori azzurri da Tallinn (Estonia), dove sono in corso gli23 di. Ben cinque italiani sono infatti approdati in. Nei 100ha brillato Vittoria, protagonista del secondo crono di giornata in 11”28. Meglio di lei solamente la belga Rani Rosius (11’16). Negli 800Eloisa Coiro è stata la migliore della sua batteria in 2’04”06, mentre nei 1500 Nesim Amsellek ha staccato il pass per l’atto conclusivo grazie al suo 3’44”45. Nel triplo Lucrezia Sartori ha brillato con 13,35 (+0.5); quarto posto invece per ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei Atletica leggera, il catanzarese Luca Ursano sesto ai campionati europei under 23 sui 10mila metri Sesto posto per il catanzarese Luca Ursano ai campionati europei Under 23 di atletica leggera in corso di svolgimento a Tallin in Estonia. Per il mezzonfondista 22enne sui 10mila metri una performance di altissimo livello alla rassegna continentale di ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Tallinn U23, avanti Coiro e Desideri Il day1 di Tallinn per gli Europei U23 premia la mezzofondista romana Eloisa Coiro e la martellista reatina Cecilia Desideri. Out in semifinale Dosso e in qualificazione De Angelis. E domani tocca all ...

Tallinn: Fontana 11.28 nel vento, Selvarolo quarto Lo sprint di Vittoria Fontana, che vola in 11.28 nella semifinale dei 100 metri anche se con troppo vento a favore (+3.0), è tra i risultati di spicco in chiave italiana nel pomeriggio della prima gio ...

