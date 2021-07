Arriva a Milano la «Coccoleria» | dove il piacere è in un tenero abbraccio

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo un anno e mezzo di pandemia siamo diventati tutti abilissimi in cose che mai avremmo ritenuto possibili: lavarci e disinfettarci le mani tre milioni di volte al giorno, salutarci col gomitino senza troppi balletti imbarazzati, stare davanti a una telecamera con la scioltezza di una showgirl, sopravvivere benone senza weekend al centro commerciale, tenere a bada il lievito madre come il più severo dei patriarchi. Adesso che pare venuto il momento di calare la mascherina, però, molte persone si sono accorte di avere anche dimenticato le basi dello stare insieme. Sessuologi e terapeuti di coppia segnalano in tutto il mondo un’impennata nelle difficoltà relazionali. In parole povere, dopo tanto indottrinamento al distanziamento sociale c’è talvolta una certa difficoltà nell’approcciarsi gli uni agli altri. Il COVID in effetti ha esacerbato un fenomeno già noto, frutto della convergenza di più cause. L’uso intensivo degli smartphone, che sostituisce tanti rapporti sociali; la mancanza di educazione all’affettività e la convinzione purtroppo molto diffusa che la sessualità sia quella che si vede nei porno.