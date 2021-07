Zaki, cittadinanza italiana: via libera alla Camera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con 358 voti a favore e 30 astenuti la Camera ha approvato la mozione, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con 358 voti a favore e 30 astenuti laha approvato la mozione, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione dellaa Patrick, lo ...

