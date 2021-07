Wimbledon, Matteo Berrettini vola in semifinale e fa la storia del tennis italiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Adesso Matteo Berrettini ci fa sognare, proprio come l'Italia di Mancini. Il tennista romano è diventato il secondo italiano in assoluto ad approdare alle semifinali di Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli, l'unico prima di lui a farcela nel 1960 e che fu poi battuto dal leggendario campione australiano Rod Laver. Berrettini nella storia del tennis italiano Berrettini batte Auger-Aliassime 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 e scrive un'altra pagina di storia dopo quella del passaggio ai quarti di finale, il solo quinto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Adessoci fa sognare, proprio come l'Italia di Mancini. Ilta romano è diventato il secondoin assoluto ad approdare alle semifinali didopo Nicola Pietrangeli, l'unico prima di lui a farcela nel 1960 e che fu poi battuto dal leggendario campione australiano Rod Laver.nelladelbatte Auger-Aliassime 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 e scrive un'altra pagina didopo quella del passaggio ai quarti di finale, il solo quinto ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - ItaliaTeam_it : BERRETTINATOR AVANZA A #WIMBLEDON! Matteo batte in quattro set Felix Auger-Aliassime e accede alla semifinaleeeeee… - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - napoli102000 : RT @sscnapoli: Bravissimo Matteo ???? - percayaNgl : RT @AFP: #BREAKING Italy's Matteo Berrettini into first #Wimbledon semi-final #AFPsports -