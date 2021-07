Uomini e Donne, una coppia nata nel programma si è lasciata: “Il nostro rapporto si è interrotto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano usciti dagli studi di Uomini e Donne come una vera e propria coppia, mano nella mano convintissimi dei loro sentimenti Stefania Montù e Alessandro Bizziato, che avevano confermato il loro amore anche a distanza di un po di tempo. Le cose però a quanto pare non sono andate per il verso giusto, e a confidarlo è stata l’ex dama alle pagine di Più Donna: Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro. Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano usciti dagli studi dicome una vera e propria, mano nella mano convintissimi dei loro sentimenti Stefania Montù e Alessandro Bizziato, che avevano confermato il loro amore anche a distanza di un po di tempo. Le cose però a quanto pare non sono andate per il verso giusto, e a confidarlo è stata l’ex dama alle pagine di Più Donna: Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che illegame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro. Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da ...

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - TizianaFerrario : Ciao #Raffaella,sei stata una grande! Hai fatto sognare e divertire l'Italia,unendo generazioni di uomini,donne. I… - scolari_carlo : RT @RadioSavana: Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato 250 video di barconi con clandestini. Non abbiamo mai visto anziani, donne e bamb… - ML14130444 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa, 552 migranti sono sbarcati fra la notte e l’alba, con 4 imbarcazioni. Soccorso pure un peschereccio con 420… -