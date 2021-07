Un mese senza Michele Merlo: il ricordo della fidanzata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luna Shirin Rasia rompe il silenzio su Instagram. Il loro amore era sbocciato qualche mese prima che il cantante ... Leggi su today (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luna Shirin Rasia rompe il silenzio su Instagram. Il loro amore era sbocciato qualcheprima che il cantante ...

Advertising

unbroken_unbent : @Si_ly13 no amo pensa che io il privato ce l'ho da più di un mese e lo uso solo quando voglio dire una cosa senza e… - Squizzolo : @follebianconero @Raf77cyber @perchetendenza Senza contare che lo stesso Morata pure dai suoi connazionali riceve r… - JohnLemon_1908 : RT @ZIROMELULTIMO: Tra 2 settimane inizia la Turnèe estiva, tra un mese il campionato e siamo: - senza portiere -senza esterno sinistro… - callmesarah_ : @fairychiim Non voglio dirti da quanti giorni lavoro senza off credo sia piuttosto illegale. Non voglio manco saper… - MartinaMontague : @marta_barone_ a me molto di più ed ero andata in PS dopo tre giorni Tachipirina senza effetto. Comunque il punto d… -