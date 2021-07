Torino-Lione, 3 miliardi di lavori per il tunnel di base (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di TELT, riunitosi oggi a distanza tra Roma e Parigi, ha dato il via libera alla firma dei contratti per la realizzazione del tunnel di base in Franca. Questi cantieri, che riguardano lo scavo dell’80% del tunnel di base della linea Torino-Lione e al picco dei lavori vedranno impegnate 5 frese, rappresentano un investimento di oltre 3 miliardi di euro, cofinanziati da Europa, Italia e Francia. Nei prossimi mesi sarà la volta del lotto italiano, che vale circa un miliardo di euro, per i lavori di scavo del tunnel che sbucherà a Susa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di TELT, riunitosi oggi a distanza tra Roma e Parigi, ha dato il via libera alla firma dei contratti per la realizzazione del tunnel diin Franca. Questi cantieri, che riguardano lo scavo dell’80% del tunnel didella lineae al picco deivedranno impegnate 5 frese, rappresentano un investimento di oltre 3di euro, cofinanziati da Europa, Italia e Francia. Nei prossimi mesi sarà la volta del lotto italiano, che vale circa un miliardo di euro, per idi scavo del tunnel che sbucherà a Susa ...

Advertising

fattoquotidiano : L’appuntamento è per oggi alle 12.30, quando i vertici di Telt – l’appaltatore pubblico italo-francese del Tav Tori… - andytuit : 'Il #Tav Torino-Lione è un progetto che non sta in piedi (..) A dirlo non è un militante del movimento #NoTav, ma i… - Ansa_Piemonte : Torino-Lione, affidati lavori per 3 mld nel tunnel di base. Riguardano l'80% della galleria, in territorio francese… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: L’appuntamento è per oggi alle 12.30, quando i vertici di Telt – l’appaltatore pubblico italo-francese del Tav Torino-… - FerrovieInfo : Si parte anche con questo! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Telt #7luglio -