Tappa 11 del Tour 2021: mappa e pronostico (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per questa Tappa 11 del Tour 2021 il gruppo partirà da Sorgues, presente per la prima volta al Tour de France. Come sarà il percordo della Tappa 11 del Tour 2021? I ciclisti andranno prima a sud, con solo lievi salite all’inizio della Côte de Fontaine-de-Vaucluse (1,9 km; 6%) e della Côte de Gordes (2,5 km; 5,1%). Incontreranno il bonus di Les Imberts (40,2 km – 158,7 km prima del traguardo), così come la città collinare di Gordes. Qui il percorso girerà verso est e attraverso la città ricca di ocra di Roussillon, raggiungerai Apt. La Côte de Fontaine-de-Vaucluse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per questa11 delil gruppo partirà da Sorgues, presente per la prima volta alde France. Come sarà il percordo della11 del? I ciclisti andranno prima a sud, con solo lievi salite all’inizio della Côte de Fontaine-de-Vaucluse (1,9 km; 6%) e della Côte de Gordes (2,5 km; 5,1%). Incontreranno il bonus di Les Imberts (40,2 km – 158,7 km prima del traguardo), così come la città collinare di Gordes. Qui il percorso girerà verso est e attraverso la città ricca di ocra di Roussillon, raggiungerai Apt. La Côte de Fontaine-de-Vaucluse ...

Eurosport_IT : Team spirit? Livello 10 ???? Quando il Campione del Mondo ti aiuta in volata e tu vinci la 3^ tappa al Tour!… - TeresaBellanova : Stamattina a #Genova, in visita istituzionale ai Cantieri del Progetto Unico 'Terzo Valico - Nodo di Genova'. Prim… - AzioneSunt : ??#SPID: da oggi, #7luglio 2021, si rafforza la sicurezza per accedere al Portale Servizi Lavoro. Una nuova tappa n… - SATtrnt : prima tappa del nostro lungo viaggio è quel capolavoro rococò che è la stazione centrale per 3 meno invidios3 di vo… - periodicodaily : Tappa 11 del Tour 2021: mappa e pronostico #tourdefrance #7luglio -