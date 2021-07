Spotify, torna una gesture molto amata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più di due anni fa Spotify, senza un motivo apparente, ha deciso di eliminare una gesture che invece era particolarmente apprezzata dagli utenti: lo scorrimento verso il basso per cercare nelle playlist e accedere ai filtri della stessa ricerca. Ebbene finalmente ora la gesture è stata ripristinata. È probabile che a convincere gli sviluppatori siano stati gli oltre 2700 voti ricevuti dalla funzionalità all’interno di un sondaggio nella community, o le tante lamentele che spuntano sistematicamente sul Web nei confronti della gesture eliminata, fatto sta che come svanì misteriosamente qualche tempo fa, così è riapparsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più di due anni fa, senza un motivo apparente, ha deciso di eliminare unache invece era particolarmente apprezzata dagli utenti: lo scorrimento verso il basso per cercare nelle playlist e accedere ai filtri della stessa ricerca. Ebbene finalmente ora laè stata ripristinata. È probabile che a convincere gli sviluppatori siano stati gli oltre 2700 voti ricevuti dalla funzionalità all’interno di un sondaggio nella community, o le tante lamentele che spuntano sistematicamente sul Web nei confronti dellaeliminata, fatto sta che come svanì misteriosamente qualche tempo fa, così è riapparsa ...

Advertising

haveyouwornwigs : Oggi si torna in fissa con Iride - mourningprayer : si torna sempre dove si è stati bene - ReTwitStorm_ita : #Spotify, #Torna una #Famosa e #Utilissima funzionalità #Rimossa 2 anni fa - ringogoaal : @jessicaaluari senti tesoro, il tuo profilo spotify è figlio del mio, nato e cresciuto bene grazie alle orme che ti… - coolserietv : Spotify il fatto che torna da me non sia nei più grandi successi della Carrà è una mancanza gravissima -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify torna Sara Jane Ceccarelli fa della Milky Way un caleidoscopio di musica Quando dimentichi l'amore poi torna più potente o riparti da una pagina bianca? Riparto da una ... E' il mio brano preferito ma è anche l'ultimo su spotify. Che rapporto hai col tempo? Ho un buon ...

Maneskin in top 5 nella classifica americana: la scalata da record ... ma è ormai dominatore anche su Spotify . Da diversi giorni è in testa alla Global Chart della ... più di Zitti e buoni (143 e mezzo), I Wanna Be Your Slave (142 milioni e mezzo) e Torna a casa , che ha ...

Spotify, torna una famosa e utilissima funzionalità rimossa 2 anni fa Everyeye Tech Spotify, come attivare la riproduzione offline su Apple Watch Spotify prosegue il rilascio della riproduzione offline di playlist, album e podcast su Apple Watch: ecco come trovarla e attivarla ...

MFX2, grandi risultati per Saving Your Lovin' su YouTube e Spotify Mentre scriviamo (martedì 6 luglio nel primo pomeriggio), su YouTube il video del brano ha già totalizzato più di 30.000 visualizzazioni, mentre "Saving Your Lovin' " su Spotify è stata ...

Quando dimentichi l'amore poipiù potente o riparti da una pagina bianca? Riparto da una ... E' il mio brano preferito ma è anche l'ultimo su. Che rapporto hai col tempo? Ho un buon ...... ma è ormai dominatore anche su. Da diversi giorni è in testa alla Global Chart della ... più di Zitti e buoni (143 e mezzo), I Wanna Be Your Slave (142 milioni e mezzo) ea casa , che ha ...Spotify prosegue il rilascio della riproduzione offline di playlist, album e podcast su Apple Watch: ecco come trovarla e attivarla ...Mentre scriviamo (martedì 6 luglio nel primo pomeriggio), su YouTube il video del brano ha già totalizzato più di 30.000 visualizzazioni, mentre "Saving Your Lovin' " su Spotify è stata ...