Spider-Man | No Way Home | Andrew Garfield e Toby Maguire co-protagonisti a fianco di Tom Holland?

(Di mercoledì 7 luglio 2021)non saranno solo presenti, come anticipato dal rumor, in-Man: No Way, ma potrebbe addirittura avere un ruolo di primo piano insieme alla star Tom. Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza die Tobeyin-Man: No Waysarebbe stata ampiamente anticipata da numerosi fonti ufficiose. Il nuovo rumor confermerebbe ulteriormente la presenza affermando addirittura che i due attori ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire in: No Way Home sarebbe stata ampiamente anticipata da numerosi fonti ufficiose. Il nuovo rumor confermerebbe ulteriormente la presenza affermando addirittura che i due attori saranno co - ...In Venom: La furia di Carnage assisteremo allo scontro tra il simbionte e Cletus Kasady, aka Carnage, uno degli antagonisti più celebri dei fumetti su, interpretato da Woody Harrelson ...Dei nuovi dettagli sul coinvolgimento di Andrew Garfield e Tobey Maguire sarebbero trapelati online... Ma ci sarà da fidarsi?Sul grande schermo Zendaya e Tom Holland hanno fatto sognare i fan dell'Uomo Ragno, prima con "Spider-Man: Homecoming" e poi con "Spider-Man: Far from Home". L'intesa sul set era così perfetta che in ...