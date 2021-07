Salernitana | Dal Pino | “Sensazioni? Positive | sempre”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “”. Il presidente della Lega di A Paolo Dal, risponde così ai cronisti che gli chiedono un commento sulle sorti della, all’ingresso del consiglio Figc dove a breve si deciderà sull’ammissibilità del trust presentato dalle società legate a Claudio Lotito e facenti capo al club campano. L’ok del consiglio sarà determinante per l’iscrizione della squadra in serie A L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Dal

...del trust presentato dallaper risolvere la questione della multiproprietà'. Il voto odierno sarà fondamentale per decretare l'ammissione o l'esclusione del club granataprossimo ...... 6 luglio Trigoria, 8 - 25 luglio; Faro (Por) 27 luglio - 8 agosto TBCSalerno, 8 ... 10 - 12 luglio Prato allo Stelvio (BZ) 12 - 25 luglio; Ronzone (TN)28 luglio al 7 agosto TORINO ...E’ iniziato il consiglio federale della FIGC, in via Allegri, che deciderà sull’ammissibilità del trust presentato dalla Salernitana per risolvere la questione della multiproprietà da parte di Claudio ...A partire da oggi, 7 luglio, le squadre di A cominciano i ritiri estivi. Si prepara la nuova stagione, di seguito luoghi e date con cui i club si prepareranno alla prossima stagione.