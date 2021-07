Quentin Tarantino | Alcuni cinema non meritano di sopravvivere al Covid

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ha parlato diche rovinano la visione dei film in sala e, per questo motivo, nondialla crisi delha parlato delle saletografiche che rovinano l'esperienza di vedere il film, dicendo che alcune di queste non meriterebbero diale alla crisi dell'ultimo anno. Durante il fine settimana,è intervenuto nel podcast Armchair Expert di Dax ...

ha parlato delle sale cinematografiche che rovinano l'esperienza di vedere il film, dicendo che alcune di queste non meriterebbero di sopravvivere al Covid e alla crisi dell'ultimo ...continua la sua opera di salvataggio delle vecchie e storiche sale cinematografiche e dopo il New Beverly Cinema ha acquistato anche il Vista Theatre a Hollywood, Los Angeles. Il ...Durante il fine settimana, Quentin Tarantino è intervenuto nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard ed ha condiviso alcuni pensieri sull'industria cinematografica americana. Per cominciare ...Il regista in un’intervista lo ha definito “il gioiello della corona” delle sale cinematografiche Non è un mistero l'amore che nutre Quentin Tarantino per tutto ciò che è cinema. "Nel corso degli anni ...