"Non possiamo restare a guardare quando ci sono regioni che si dichiarano libere dagli Lgbt. Non lasceremo mai che parte della nostra società sia stigmatizzata a causa di quello che si pensa, dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia Von Polonia: Von der Leyen, reagiremo su free zone Lgbt ANSA Nuova Europa Polonia: Von der Leyen, reagiremo su free zone Lgbt Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. "Non dimentichiamo che quando ...

Von der Leyen contro Polonia e Ungheria: "Non resteremo a guardare. Reagiremo sulle 'zone Lgbt free'" BRUXELLES - "Per quanto riguarda le legge ungherese (sui diritti Lgbt, ndr) in sé per sé, i commissari Reynders e Breton hanno scritto all'autorità ungherese per esprimere loro le nostre preoccupazion ...

Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. "Non dimentichiamo che quando ...