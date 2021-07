Piante antizanzare | le 8 infallibili | ottime per giardino e balcone!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 luglio 2021): 8 davvero efficaci perL’arrivo delle temperatura calde è sempre accolto con estrema gioia quasi da tutti. Purtroppo però, insieme al caldo tepore del sole, alle giornate più lunghe e all’aria di vacanze arrivano anche le fastidiosissime zanzare. Tenerle alla larga dalle nostre case è veramente indispensabile, per non doversi trovare a fare i conti con punture pruriginose. Candele, zampironi, spray sono tutte soluzioni abbastanza valide ma costose e hanno anche lo svantaggio che richiedono il nostro intervento, per essere messi in azione. Quindi se stiamo fuori casa tutto il giorno, ...