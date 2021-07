Patrick Zaki, la Camera approva all’unanimità (con l’astensione di FdI) la mozione per concedergli la cittadinanza italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Camera ha approvato all’unanimità, con la sola astensione dei deputati di Fratelli d’Italia, la mozione che chiede al governo di impegnarsi per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna incarcerato in Egitto senza processo dal 7 febbraio 2020 con le accuse di propaganda sovversiva su internet. L’esecutivo dovrà così “avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lahato, con la sola astensione dei deputati di Fratelli d’Italia, lache chiede al governo di impegnarsi per la concessione della, lo studente egiziano dell’università di Bologna incarcerato in Egitto senza processo dal 7 febbraio 2020 con le accuse di propaganda sovversiva su internet. L’esecutivo dovrà così “avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire aGeorgela ...

