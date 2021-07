OnePlus MediaTek | il nuovo Nord 2 5G con SoC per l’IA

(Di mercoledì 7 luglio 2021)si uniscono per portare su2 5G ilSoC Dimensity 1200-AI, incentrato sull’intelligenza artificiale. Vediamo il tutto Oggi, la società globale di tecnologia mobileha annunciato che il2 5G integrerà il chipset di punta diha lavorato a stretto contatto conper migliorare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del Dimensity 1200. Il lavoro di squadra sull’intelligenza artificiale ...

Il processore di OnePlus Nord sarà un MediaTek Dimensity 1200 AI Per quanto riguarda il design, di OnePlus Nord 2 abbiamo già avuto modo di vedere i primi render, realizzati sulla base di alcuni ... sarebbe stato ampliato l'anno scorso con nuove assunzioni da Qualcomm, HiSilicon e MediaTek. Nuove ... che dovrebbe coinvolgere anche OnePlus e realme. E' probabile quindi che i top di gamma delle tre ... OnePlus Nord 2 5G sarà dotato del processore MediaTek Dimensity 1200-AI, incentrato, come suggerisce l'acronimo finale, sull'intelligenza artificiale. Le due società hanno lavorato a stretto contatto ...