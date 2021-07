Morata e la moglie Alice Campello sotto assedio | minacce anche italiane

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il gol del pareggio di Alvaro, tantissime persone si sono riversate sui social ed hanno augurato la morte allae ai figli.non ci sta e denuncia tutto su Instagram. Alvaro(Instagram)La gioia per essere arrivati in finale ad Euro 2020 è “macchiata” dai numerosi insulti che gli italiani hanno rivolto ae alla sua famiglia. Il motivo di tale agitazione è perché l’attaccante spagnolo ha segnato il gol del momentaneo pareggio tra Italia e Spagna, nella semifinale della competizione europea. ...

