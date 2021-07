Marotta | ' Inzaghi un vincente Rimaniamo al top'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) MILANO - In una sala Executive di San Siro completamente nerazzurra, l' Inter ha presentato il nuovo tecnico Simone. A introdurlo è stato l'ad, seduto al suo fianco: "Sarà una ...

Advertising

Inter : Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuse… - Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - yuxin_jiao : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Simone #Inzaghi in compagnia dell'Ad Beppe #Marotta è arrivato a San Siro per la conferenza stampa di presentaz… - rizkidan : RT @Inter: Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuseppe Marotta e… - BngsT_54 : RT @Inter: Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuseppe Marotta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Inzaghi

MILANO - In una sala Executive di San Siro completamente nerazzurra, l' Inter ha presentato il nuovo tecnico Simone. A introdurlo è stato l'ad, seduto al suo fianco: "Sarà una stagione difficile - ha detto - e siamo contenti di avere con noi Simoneche tutti conoscete. Il progetto con lui ...Beppeparla così della cessione del laterale marocchino al Paris Saint - Germain , ...dell'Inter è intervenuto in occasione della conferenza di presentazione del nuovo allenatore Simone...In conferenza stampa congiunta con Simone Inzaghi ha parlato anche Beppe Marotta che si è soffermato sui temi più caldi. Beppe Marotta è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa insieme a Simone ...Prensentiamo Simone Inzaghi: un motivo d'orgoglio ... una squadra importante e competitiva nel rispetto degli equilibri economici", ha esordito Marotta. Il quale ha poi aggiunto: "Siamo davanti ad uno ...