Marina Castangia è ancora viva? A Chi l'ha visto una testimonianza che può cambiare tutto (Di mercoledì 7 luglio 2021) è morta o è ancora viva ? Nella puntata di di questa settimana spunta una nuova testimonianza che può cambiare tutto. Il compagno Antonio Demelas , 69 anni, ha sempre detto che la donna si era ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) è morta o è? Nella puntata di di questa settimana spunta una nuovache può. Il compagno Antonio Demelas , 69 anni, ha sempre detto che la donna si era ...

Advertising

zazoomblog : Marina Castangia una testimone rivela: “L’ho vista in farmacia” - #Marina #Castangia #testimone #rivela:… - Mamox__ : Marina Castangia, Vincenzo Castagna, cognomi assonanti, scomparsi nello stesso periodo. Sarà una coincidenza? Sì. #chilhavisto - GreSalvi : 'Marina Castangia ad oggi non è né viva né morta'. Marina di Schroedinger #chilhavisto - genitore3sh : #chilhavisto Marina Castangia è viva - genitore3sh : #chilhavisto la signora che ha avvistato Marina Castangia in farmacia è l'amante e complice di Antobino -