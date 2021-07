Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 104 punti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo a 104 punti, rispetto ai 100 punti dell'avvio di giornata. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,74%. . 7 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lotra Btp etedescoina 104, rispetto ai 100dell'avvio di giornata. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,74%. . 7 luglio 2021

Advertising

zazoomblog : Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 104 punti - #spread #chiude #lieve #rialzo #punti - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 104 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,74% - ansa_economia : Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 101 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,74%… - ansa_economia : Borsa: Milano (-1%) peggiora ancora con le banche. In forte calo anche l'energia. Spread tra Btp e Bund a 101 punti… - is_amazon : @MPenikas @ilbeagle C'è uno spread pazzesco tra i 2, sia mai che gli venga in mente di pronunciare il 'water in tek' per rimediare. -