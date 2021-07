LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-7 2-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: tanta tensione in avvio di terzo set (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima prima ad uscire da parte di Auger-Aliassime. 30-30 Troppo centrale il passante di Berrettini che ha deciso di non prendersi rischi e di non cercare angoli. 15-30 SE NE VA DI UN FILO D’ERBA IL DRITTO DI Aliassime! 15-15 Esce di poco la risposta bloccata di rovescio da parte di Berrettini. 0-15 IL PASSANTE DI Berrettini! Si scambia, ma stavolta tiene bene lo scambio l’azzurro con il dritto! 2-1 Berrettini! Annulla due palle break e si tira fuori da una buca pericolosa il giocatore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ottima prima ad uscire da parte di. 30-30 Troppo centrale il passante diche ha deciso di non prendersi rischi e di non cercare angoli. 15-30 SE NE VA DI UN FILO D’ERBA IL DRITTO DI! 15-15 Esce di poco la risposta bloccata di rovescio da parte di. 0-15 IL PASSANTE DI! Si scambia, ma stavolta tiene bene lo scambio l’azzurro con il dritto! 2-1! Annulla due palle break e si tira fuori da una buca pericolosa il giocatore ...

Advertising

repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - cheeers1 : RT @SuperTennisTv: .@felixtennis si prende il 2° set per 7-5. Segui il nostro Liveblog ?? - SuperTennisTv : .@felixtennis si prende il 2° set per 7-5. Segui il nostro Liveblog ?? - federtennis : Matteo #Berrettini conquista il 1° set per 6-3! Segui il nostro Liveblog?? - SuperTennisTv : Il 1° set è di @MattBerrettini: 6-3! Segui il nostro Liveblog?? -