L’immenso patrimonio di Raffaella Carrà: ecco a quanto ammonta e chi lo erediterà (Di giovedì 8 luglio 2021) Raffaella Carrà si è spenta all’età di 78 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ma a distanza di 24 ore dalla triste notizia, iniziano a fare capolino le prime ipotesi sulla divisione del patrimonio lasciato dalla diva del mondo dello spettacolo. A chi spetterà l’eredità lasciata da Raffaella Carrà? Come tutti sanno, Raffaella Maria Roberta Pelloni non ha mai avuto figli, ovvero eredi diretti, ma ha deciso di trasmettere il suo amore materno attraverso le adozioni e nei riguardi dei nipoti, Federica e Mattia, figli del fratello della showgirl Renzo Pelloni, morto nel ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 8 luglio 2021)si è spenta all’età di 78 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ma a distanza di 24 ore dalla triste notizia, iniziano a fare capolino le prime ipotesi sulla divisione dellasciato dalla diva del mondo dello spettacolo. A chi spetterà l’eredità lasciata da? Come tutti sanno,Maria Roberta Pelloni non ha mai avuto figli, ovvero eredi diretti, ma ha deciso di trasmettere il suo amore materno attraverso le adozioni e nei riguardi dei nipoti, Federica e Mattia, figli del fratello della showgirl Renzo Pelloni, morto nel ...

Advertising

infoitcultura : Raffaella Carrà, l'eredità: ecco a chi andrà (oltre a Sergio Japino) l'immenso patrimonio - moriggi : RT @senborgonzoni: L'Italia ha un patrimonio immenso e grandi potenzialità da sfruttare. Nel #Pnrr la digitalizzazione è determinante per l… - aviola59 : Ci lascia un'icona intramontabile che è #RaffaellaCarra L'ultima, insieme a pochi altri, esponente della più bella… - Maya83285828 : RT @senborgonzoni: L'Italia ha un patrimonio immenso e grandi potenzialità da sfruttare. Nel #Pnrr la digitalizzazione è determinante per l… - cange61 : RT @senborgonzoni: L'Italia ha un patrimonio immenso e grandi potenzialità da sfruttare. Nel #Pnrr la digitalizzazione è determinante per l… -