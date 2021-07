Lega | Saltamartini | mi candido a consiglio comunale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Roma è la mia città dove sono nata e cresciuta, anche politicamente. E quando oggi Matteo Salvini mi ha chiesto di candidarmi, non potevo che rispondere presente.” “Sono quindi davvero felice e orgogliosa di annunciare che sarò candidata per laal, al fianco di Michetti e Matone. Metterò in campo tutte le mie energie e il mio amore per la città per ripagare la fiducia che il partito ha riposto in me e per restituire a Roma il ruolo centrale che le compete”. Così la deputata della, Barbara