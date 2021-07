Italia-Spagna, invasore di campo festeggia abbracciato a Verratti. Che se ne accorge in ritardo: “Ma chi sei?” (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’euforia per la vittoria contro la Spagna di Luis Enrique che regala agli Azzurri l’accesso alla finale degli Europei ha travolto tutti i presenti ieri sera allo stadio di Wembley. E mentre i ragazzi della Nazionale festeggiavano in mezzo al campo tra cori e foto di gruppo, un infiltrato, sceso di nascosto dalle tribune, si è intrufolato tra il gruppo azzurro finendo nella foto con giocatori e staff tecnico e nelle riprese delle tv di tutto il mondo. In particolare, lo si vede saltare abbracciato a Verratti. Il centrocampista azzurro canta cori insieme a lui ma, quando si volta e lo guarda in faccia con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’euforia per la vittoria contro ladi Luis Enrique che regala agli Azzurri l’accesso alla finale degli Europei ha travolto tutti i presenti ieri sera allo stadio di Wembley. E mentre i ragazzi della Nazionalevano in mezzo altra cori e foto di gruppo, un infiltrato, sceso di nascosto dalle tribune, si è intrufolato tra il gruppo azzurro finendo nella foto con giocatori e staff tecnico e nelle riprese delle tv di tutto il mondo. In particolare, lo si vede saltare. Il centrocampista azzurro canta cori insieme a lui ma, quando si volta e lo guarda in faccia con ...

