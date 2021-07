Insulti e minacce social a Alice Campello, moglie di Morata (Di mercoledì 7 luglio 2021) minacce, offese e Insulti di ogni tipo ad Alice Campello, moglie dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, durante Italia-Spagna. E’ stata la stessa modella e influencer italiana a pubblicare alcuni dei messaggi ricevuti su Instagram, con tanto di nomi di chi li ha postati. Parole e messaggi irripetibili che Campello ha commentato così: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021), offese edi ogni tipo addell’attaccante spagnolo Alvaro, durante Italia-Spagna. E’ stata la stessa modella e influencer italiana a pubblicare alcuni dei messaggi ricevuti su Instagram, con tanto di nomi di chi li ha postati. Parole e messaggi irripetibili cheha commentato così: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci ...

Advertising

infoitsport : Nuovi insulti e minacce social alla moglie e ai figli di Morata. Alice: 'Vergognoso e inaccettabile, ma non soffro… - eleitaliana : Io non capisco le minacce e gli insulti contro Alice Alvaro Morata e i loro bambini Mi vergogno di questi idioti… - suckerfornickjs : RT @IoSonoSpiderMan: Tifosi italiani: scrivono minacce di morte e insulti ad Alice Campello dopo il gol di Morata di ieri sera Tifosi spag… - TarantulaRubra : RT @j_gufo: Mentre Louis Enrique tifa per noi, i giornali spagnoli e il Primo Ministro onorano Raffaella Carrà, nostri connazionali rispond… - IoSonoSpiderMan : Tifosi italiani: scrivono minacce di morte e insulti ad Alice Campello dopo il gol di Morata di ieri sera Tifosi s… -