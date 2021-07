Il Colosseo potrebbe diventare un museo diffuso: aperta la sfida del “Global Tour” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simbolo della città di Roma, il Colosseo è tra i monumenti eterni e tra le testimonianze di un glorioso passato che ancora reggono alla prova del tempo. Ciononostante, i restauri finanziati da Della Valle non sembrano più l’unica soluzione per offrire nuovo lustro all’imponente Anfiteatro Flavio. Pare infatti che, per permettere ai romani, così come anche ai turisti, di vivere al meglio l’area archeologica, il Colosseo e i Fori Imperiali possano diventare un museo diffuso. Riqualificare il Colosseo per “raccontare al meglio una storia nella quale si può rispecchiare il mondo intero” Da ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simbolo della città di Roma, ilè tra i monumenti eterni e tra le testimonianze di un glorioso passato che ancora reggono alla prova del tempo. Ciononostante, i restauri finanziati da Della Valle non sembrano più l’unica soluzione per offrire nuovo lustro all’imponente Anfiteatro Flavio. Pare infatti che, per permettere ai romani, così come anche ai turisti, di vivere al meglio l’area archeologica, ile i Fori Imperiali possanoun. Riqualificare ilper “raccontare al meglio una storia nella quale si può rispecchiare il mondo intero” Da ...

