Giulia De Lellis | ' Voglio fare la cantante | mi prendono tutti in giro ma non mollo'

(Di mercoledì 7 luglio 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

E' una delle influencer più famose d'Italia, scrive libri, recita al cinema, presenta programmi tv: ma il vero sogno diDeè fare la cantante . La ragazza lo confessa in una intervista al settimanale ' Tv Sorrisi e Canzoni '. 'Continuo a prendere lezioni. E' una passione di famiglia, abbiamo impianti di ...Nonostante abbia ottenuto un grande successo solamente negli ultimi anni, il curriculum diDeè già molto variegato. L'influencer ha iniziato la sua carriera televisiva come corteggiatrice di Andrea Damante a 'U&D', uscendo insieme a lui dalla trasmissione, anche se poi la ...E' una delle influencer più famose d'Italia, scrive libri, recita al cinema, presenta programmi tv: ma il vero sogno di Giulia De Lellis è fare la cantante. La ragazza lo confessa in una intervista al ...