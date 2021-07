Federico Zampaglione si sposa | l' annuncio delle nozze con Giglia Marra

(Di mercoledì 7 luglio 2021) 'Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi: ad agostoe io ci sposiamo', ha scrittosui social, annunciando il matrimonio con. Nelle ...

'Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo', ha scritto Federico Zampaglione sui social, annunciando il matrimonio con Giglia Marra. Nelle scorse settimane la coppia aveva confidato il desiderio di convolare a nozze una volta che fosse finita l'emergenza. Federico Zampaglione e Giglia Marra si sposano. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai profili social della coppia che, su Instagram, ha confermato la notizia che circolare da un po' di tempo. "Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi" confida con un post sui social il leader dei Tiromancino.