Fedele: "De Laurentiis triste, secondo me vuole vendere il Napoli" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corso del suo intervento a Radio Marte, Enrico Fedele ha dichiarato: De Laurentiis? L'ho visto triste, affaticato e stanco. Il giorno dopo diventa battagliero quando - a ben ragione - parla della presenza negli stadi. Ieri faceva ridere, erano uno sull'altro senza mascherina. Donnarumma solo fuoriclasse dell'Italia? Sono d'accordo al 100%. De Laurentiis può vendere? secondo me ha il desiderio di cedere, le plusvalenze non sono più quelle di una volta sullo stile di Cavani, Jorginho e Higuain. Milik è andato via alla metà di quanto si poteva prendere, Maksimovic e Hysaj sono ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corso del suo intervento a Radio Marte, Enricoha dichiarato: De? L'ho visto, affaticato e stanco. Il giorno dopo diventa battagliero quando - a ben ragione - parla della presenza negli stadi. Ieri faceva ridere, erano uno sull'altro senza mascherina. Donnarumma solo fuoriclasse dell'Italia? Sono d'accordo al 100%. Depuòme ha il desiderio di cedere, le plusvalenze non sono più quelle di una volta sullo stile di Cavani, Jorginho e Higuain. Milik è andato via alla metà di quanto si poteva prendere, Maksimovic e Hysaj sono ...

