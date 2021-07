Europei, Londra e Copenhagen addobbate a festa per la semifinale di Wembley (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel giorno della semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca, le rispettive Capitali sono state addobbate a festa. Migliaia di bandiere nazionali sventolano appese sopra le strade cittadine ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel giorno delladeglitra Inghilterra e Danimarca, le rispettive Capitali sono state. Migliaia di bandiere nazionali sventolano appese sopra le strade cittadine ...

Advertising

chetempochefa : Ufficiale: prima della semifinale degli Europei, #ItaliaSpagna, nello stadio Wembley di Londra risuonerà a Far l’am… - BigaroniSilvia : RT @chetempochefa: Ufficiale: prima della semifinale degli Europei, #ItaliaSpagna, nello stadio Wembley di Londra risuonerà a Far l’amore c… - 4Tchat : RT @mondiali_it: ??????????????????La seconda semifinale è #InghilterraDanimarca allo stadio #Wembley di Londra. Chi troverà l'#Italia in finale #E… - mondiali_it : ??????????????????La seconda semifinale è #InghilterraDanimarca allo stadio #Wembley di Londra. Chi troverà l'#Italia in fi… - ilcacacaxxo : Scappano da Londra pe' paura del Coviddi e poi la Qualunque festeggia 'n campo con loro... ?????????? -