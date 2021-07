Ddl Zan, Letta si gioca tutto a “testa o croce”. E nel Pd cresce la paura per i franchi tiratori (Di mercoledì 7 luglio 2021) Circolano numeri preoccupanti al Nazareno. E che, a dar retta al Giornale, potrebbero togliere il sonno ad Enrico Letta. Riguardano i pro e contro sul ddl Zan al Senato: in base, infatti, ai calcoli effettuati dal sito Tpi, citato dal quotidiano diretto da Minzolini, il testo contro l’omotransfobia raccoglierebbe tra i 130 e i 145 voti. Decisamente insufficienti a favorirne l’approvazione. Tanto più ora che la politicizzazione dell’argomento imposta da Pd e M5S ha polarizzato gli schieramenti, con il risultato di regalare a Matteo Renzi il ruolo di ago della bilancia. Il piatto penderà dalla parte che decideranno i suoi 17 senatori. Migliore copione per ridicolizzare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Circolano numeri preoccupanti al Nazareno. E che, a dar retta al Giornale, potrebbero togliere il sonno ad Enrico. Riguardano i pro e contro sul ddl Zan al Senato: in base, infatti, ai calcoli effettuati dal sito Tpi, citato dal quotidiano diretto da Minzolini, il testo contro l’omotransfobia raccoglierebbe tra i 130 e i 145 voti. Decisamente insufficienti a favorirne l’approvazione. Tanto più ora che la politicizzazione dell’argomento imposta da Pd e M5S ha polarizzato gli schieramenti, con il risultato di regalare a Matteo Renzi il ruolo di ago della bilancia. Il piatto penderà dalla parte che decideranno i suoi 17 senatori. Migliore copione per ridicolizzare ...

