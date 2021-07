(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Il nostroè perildel, svalutato negli anni, sbagliando". Lo ha detto Enricoad un evento o line del Pd di Varese. "Questo è avvenuto per vicende di responsabilità e poi è giusto parlare di retribuzione. Non è giusto che unsia retribuito un quarto, un quinto di un consigliere regionale -ha proseguito il segretario del Pd-. Non ha alcun senso, si tratta di adeguare la retribuzione, c'è undel Pd su questo assolutamente giustificato".

Advertising

TV7Benevento : Comuni: Letta, 'impegno Pd per rivalutare ruolo sindaco'... - chpgnr78 : @repubblica Letta insegue solo cavalli di battaglia di un certo stereotipo di sinistra dopo che l'era Renzi ha spaz… - zazoomblog : Comuni: Letta ‘i sindaci vanno ascoltati’ - #Comuni: #Letta #sindaci #vanno - TV7Benevento : Comuni: Letta, 'i sindaci vanno ascoltati'... - Cede66De : W la Ferragni e fedez unici personaggi pubblici che hanno coraggio d svergognare quell ipocrita d #renzi. Caro… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni Letta

La Sicilia

... ha inviato al leader del Pd Enrico. E prosegue: "Potrebbero esserci dei margini di recupero per instaurare un dialogo tra noi, ma a due condizioni, che poi sono sempre le stesse da undici anni ...'Oggi a Roma tanti #Sindaci portano idee, proteste e proposte. Vanno ascoltati. La ricostruzione dell'Italia passerà dai territori oppure non avrà successo'. Lo scrive su Twitter EnricoLo ha detto Enrico Letta ad un evento o line del Pd di Varese. “Questo è avvenuto per vicende di responsabilità e poi è giusto parlare di retribuzione. Non è giusto che un sindaco sia retribuito un ...Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Le elezioni amministrative sono elezioni amministrative, l’ho sempre pensato. Si vota per i comuni, non su una vicenda nazionale nè su altro”. Lo ha detto Enrico Letta ad un ...