Cinema in piazza, ospiti e programma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continuano gli appuntamenti de Il Cinema in piazza: anche questa settimana tantissimi i nomi che arriveranno a piazza San Cosimato a Trastevere, nel verde del parco della Cervelletta a Tor Sapienza e sotto le stelle con vista sul Cupolone del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia: dal Maestro messicano Carlos Reygadas all’iconico Wim Wenders, dai Fratelli D’Innocenzo a Ferzan Ozpetek, da Neri Marcorè a Gianfranco Rosi e Marco Bechis. Cinema in piazza: il programma dal 7 all’11 luglio Mercoledì 7 luglio a piazza San Cosimato si parte con Gianfranco Rosi, regista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continuano gli appuntamenti de Ilin: anche questa settimana tantissimi i nomi che arriveranno aSan Cosimato a Trastevere, nel verde del parco della Cervelletta a Tor Sapienza e sotto le stelle con vista sul Cupolone del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia: dal Maestro messicano Carlos Reygadas all’iconico Wim Wenders, dai Fratelli D’Innocenzo a Ferzan Ozpetek, da Neri Marcorè a Gianfranco Rosi e Marco Bechis.in: ildal 7 all’11 luglio Mercoledì 7 luglio aSan Cosimato si parte con Gianfranco Rosi, regista ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema piazza ANCONA SUMMER WEEKEND: IL CINEMA ITINERANTE SOTTO LE STELLE. Ancona Summer weekend è anche cinema sotto le stelle! Fino al 28 agosto è in cartellone un fitto ... Questo il calendario delle proiezioni: Venerdì 9 luglio Piazza Cavour FAST AND FURIOUS - HOBBS & ...

Umbria Film Festival, il grande cinema torna a Montone ...già candidato al Premio Oscar come Miglior Film Straniero 2021 e in Concorso alla Mostra del Cinema ... Il programma di sabato 10 luglio , si apre alle ore 21 in piazza San Francesco, con la consegna ...

Cinema in piazza Maggiore a Bologna 2021: date e programma il Resto del Carlino Bambini in piazza Europa con "Spirit il ribelle" L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema presso l'Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento ...

L'Anteo mette le ruote e va in periferia: da domani maxischermo itinerante nelle zone Se il pubblico non va (o va con più titubanze che in passato) al cinema, sarà il cinema ad andare verso il pubblico. La pandemia ha scalfito, più che cambiato, le ...

