Chi l’ha Visto torna su Denise Pipitone | Gaspare Ghaleb | l’ex di Jessica Pulizzi | interrogato

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La verità susta per venire a galla? Chiè pronta are sul caso della bambina scomparsa ormai 17 anni fa esaminando le novità del pomeriggiochedi, è stato ascoltato dalla Procura di Marsala per oltre tre ore. Al momento non ci sono rumors su quelle che sono state le rivelazioni del giovane ma sono in molti quelli pronti a scommettere che questa volta non finirà tutto con un’archiviazione perché è arrivato il momento di rendere ...