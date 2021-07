Buzzi accelera al rialzo | titolo in pole nel FTSE MIB

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buzzi accelera

Teleborsa

Il peggioramento diUnicem è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per ...Industriali in buona forma:Unicem +3,2%, Stellantis +1,1%, Leonardo +1,3%, Interpump +1,4%. ... Autogrill +3,3%al rialzo su indiscrezioni di stampa secondo cui dopo il recente aumento ...(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Buzzi Unicem, che tratta in rialzo del 3,24% allineandosi al buon andamento del settore costruzioni europeo al traino di HeidelbergCement. I prezzi del ...Ottima performance per Buzzi Unicem +3,0%, salgono anche Webuild +0,5%, Caltagirone +3,1% e Cementir +1,0%, in scia al piano USA da 1.