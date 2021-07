Bollettino Covid del 7 luglio | 1010 contagi e 14 morti “I festeggiamenti non aumenteranno i contagi”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 1.010 ida coronavirus oggi, 72021, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati 14. I tamponi processati sono 177.977, tra molecolari e antigenici, che fanno registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sette in meno i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 37 in meno, per un totale di 1.234 persone presenti nei reparti ospedalieri con-19.La Gismondo del Sacco rassicura: “Pochi rischi dopo i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

La Spezia - Venti i positivi al- 19 emersi nelle ultime 24 ore in Liguria, che, come riporta ilodierno, attualmente conta 1.324 positivi al virus, 11 in più rispetto al dato di ieri; 211 (+2) risiedono nello ...Questi i dati principali deldel Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 177.977 tamponi. Il tasso di positività sale allo 0,6%. In terapia intensiva perci ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 luglio. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 1.010 (ieri 907) per complessivi 4.265.714 contagiati.L’Unità di crisi ha comunicato 3 vittime, due nelle 48 ore e poi, come è consuetudine da qualche giorno, scrivendolo in piccolo, anche un morto registrato nei giorni precedenti ...