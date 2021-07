Alla Camera passa la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki. Ma non tutti votano a favore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con 358 voti a favore e 30 astenuti la Camera ha approvato la mozione, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano impegnato nella lotta per i diritti umani. Il ragazzo, che ha frequentato un master all’Università di Bologna, è in carcere nel suo Paese dal febbraio 2020. Gli unici ad astenersi in questa votazione sono stati i senatori di Fratelli d’Italia. Il documento impegna il governo “ad avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con 358 voti ae 30 astenuti laha approvato la, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione dellaitaliana a, lo studente egiziano impegnato nella lotta per i diritti umani. Il ragazzo, che ha frequentato un master all’Università di Bologna, è in carcere nel suo Paese dal febbraio 2020. Gli unici ad astenersi in questa votazione sono stati i senatori di Fratelli d’Italia. Il documento impegna il governo “ad avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire ...

