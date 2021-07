Wall Street | in profondo rosso le società tech colpite dalla stretta di Pechino

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Full Truck Alliance registra una flessione del 18,85%, che rispetto alla vigilia si attesta a 15,44. Seduta drammatica per Kanzhun, che si posiziona a 32,51 con una discesa del 10,47%. Peggio ancora fa Didi, che lascia sul terreno il 22,60%, posizionandosi a 12,02. Queste perdite sono il risultato delle inchieste aperteCyberspace Administration of China (CAC) sulle tredurante il weekend, che si inseriscono in un nuovo giro di vite delle autorità cinesisulle aziende tecnologiche. Le perdite più consistenti le ha Didi, che ha bruciato oltre 15 miliardi di capitalizzazione, dopo che le autorità cinesi hanno bloccato la ...

