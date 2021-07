Vaticano “Per il Papa decorso post-operatorio regolare” (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post – operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sua SantitàFrancesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il. Gli esami di controllo di routine sono buoni”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.(ITALPRESS).

