Sarri: “A gennaio mi voleva il Napoli. Juve? Hanno festeggiato il quarto posto, ma non lo scudetto” (Di martedì 6 luglio 2021) Di Lazio parla pochissimo, aspetta la presentazione ufficiale, ma per il resto è un fiume in piena. Maurizio Sarri, ospite di Sportitalia, si è lasciato sfuggire solo un commento sul modulo: “Dal 3-5-2 al 4-3-3? Alla Lazio non ci sono esterni alti, bisogna fare qualcosa. Non sono un integralista, ogni volta su ogni modulo mi dicevano così. Mi sono reso comunque conto che non farei mai la difesa a tre. Vediamo con la Lazio, l’idea di fondo è quella. Lazzari? Non parlo di Lazio, mi dispiace. Da laziale voglio farlo alla presentazione. Ma con quella gamba si può adattare a tutto”. Taglia corto anche sul derby con Mourinho: “Roba giornalistica, alla fine sarà Roma-Lazio. Io ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Di Lazio parla pochissimo, aspetta la presentazione ufficiale, ma per il resto è un fiume in piena. Maurizio, ospite di Sportitalia, si è lasciato sfuggire solo un commento sul modulo: “Dal 3-5-2 al 4-3-3? Alla Lazio non ci sono esterni alti, bisogna fare qualcosa. Non sono un integralista, ogni volta su ogni modulo mi dicevano così. Mi sono reso comunque conto che non farei mai la difesa a tre. Vediamo con la Lazio, l’idea di fondo è quella. Lazzari? Non parlo di Lazio, mi dispiace. Da laziale voglio farlo alla presentazione. Ma con quella gamba si può adattare a tutto”. Taglia corto anche sul derby con Mourinho: “Roba giornalistica, alla fine sarà Roma-Lazio. Io ...

Advertising

figliodelvesuv2 : @peppeiannicelli @Chiariello_CS mi spiegate perché #DeLaurentiis non ha contattato #Sarri per il nuovi campionato m… - Pasqual01350178 : @D10sAndrea poi se ci teneva tanto poteva pure dire di sì a gennaio visti i casini che c erano O forse #sarri pref… - FinallySisa : RT @MarcoDiMaro: Però una cosa bisogna SPECIFICARLA. Visto che l'ho sentito con le mie orecchie. #Sarri ha detto di aver dato DISPONIBILIT… - LicenzaAntonio : Sarri conferma la chiamata da parte di ADL a Gennaio. @kiingg____ come stai? - MarcoDiMaro : Però una cosa bisogna SPECIFICARLA. Visto che l'ho sentito con le mie orecchie. #Sarri ha detto di aver dato DISPO… -