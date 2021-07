RFI, Fiorani: digitalizzazione e sicurezza elementi strategici del piano investimenti (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI, Vera Fiorani, ha ribadito che digitalizzazione e sicurezza sono due elementi strategici per il piano di investimenti di RFI che risponde alle logiche e alle necessità del PNRR. Come riportato da FS News, nel corso del convegno “L’impresa PNRR. Per una infrastruttura sostenibile” organizzato oggi da Anceferr, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e Ferroviari, Fiorani ha sottolineato come, entro il 2023, l’azienda sia chiamata a raddoppiare la produzione annua dei lavori, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI, Vera, ha ribadito chesono dueper ildidi RFI che risponde alle logiche e alle necessità del PNRR. Come riportato da FS News, nel corso del convegno “L’impresa PNRR. Per una infrastruttura sostenibile” organizzato oggi da Anceferr, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e Ferroviari,ha sottolineato come, entro il 2023, l’azienda sia chiamata a raddoppiare la produzione annua dei lavori, ...

