Rally, il Mondiale potrebbe tornare in Australia dal 2023 (Di martedì 6 luglio 2021) Il 2023 potrebbe segnare il ritorno del FIA World Rally Championship in Australia. Il Mondiale, rilegato in Europa per la stagione 2020, sta espandendo i propri orizzonti già in questo campionato con il Safari Rally in Kenya o l’appuntamento in Giappone che dovrebbe chiudere il calendario. Eugene Arocca, CEO di Motorsport Australia, ha mostrato la volontà di riproporre nel WRC il Rally d’Australia, evento che non si tiene dal 2019. Quest’ultimo ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Riguadagnare il nostro posto nel calendario ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Ilsegnare il ritorno del FIA WorldChampionship in. Il, rilegato in Europa per la stagione 2020, sta espandendo i propri orizzonti già in questo campionato con il Safariin Kenya o l’appuntamento in Giappone che dovrebbe chiudere il calendario. Eugene Arocca, CEO di Motorsport, ha mostrato la volontà di riproporre nel WRC ild’, evento che non si tiene dal 2019. Quest’ultimo ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Riguadagnare il nostro posto nel calendario ...

