Raffaella Carrà lascia anche loro Oltre al compagno Sergio | l’amore per due ragazzi adorati

Leggi su tuttivip

(Di martedì 6 luglio 2021) Non tutti sapranno, maè cresciuta solo con la madre e la nonna. I suoi genitori divorziarono a metà anni ’40, ma non ha mai sentito grande mancanza della figura paterna ed è riuscita a diventare un simbolo della storia della musica, dello spettacolo e del sentire italiano. Non ha avuto figli naturali, ma due persone lo sono stati comunque per lei. Nonostante abbia avuto relazioni importanti, con Gianni Boncompagni (1932-2017) eJapino,non è mai diventata madre perché votata alla sua indimenticabile e segnante carriera artistica. Si può dire che abbia cresciuto il ...