Raffaella Carrà attrice: da Maciste ai musical su Amazon Prime, ecco i suoi oltre trenta ruoli (Di martedì 6 luglio 2021) Forse non tutti sanno che Raffaella Carrà, che ci ha lasciato lunedì, ha partecipato, come attrice, ad oltre trenta film. Aveva debuttato a otto anni, con il suo vero nome, Raffaella Pelloni, interpretando il ruolo di Graziella, una bimbetta che aveva un ruolo importante in Tormento del passato (1952) di Mario Bonnard, un lacrima-movie, la storia di un criminale latitante rientrato dagli Stati Uniti a Roma dove viene a sapere di avere una figlia, la Carrà appunto, che riesce a spezzargli il cuore tanto da indurlo, in punto di morte, per amore della piccola, a dichiarare ...

