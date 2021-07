"Questa roba è tossica". Giorgia Soleri, bordata contro Mediaset: indiscrezioni, un grosso guaio per Damiano e i Maneskin (Di martedì 6 luglio 2021) Si torna a parlare di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, il gruppo italiano che ha spiccato il volo a Sanremo per arrivare a conquistare il mondo intero: primi su Spotify a livello globale, un traguardo raggiunto negli ultimi giorni che la dice lunga, anzi lunghissima, sul successo e sulla potenza di Questa band. Ma, in questo caso, la musica non c'entra. Qui si tratta di gossip, rumors, indiscrezioni. Voci rilanciate da Dagospia, secondo cui nel mirino dell'entoruage della rock band che sta conquistando ci sarebbe il modo in cui Giorgia usa i social, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Si torna a parlare di, fidanzata didei, il gruppo italiano che ha spiccato il volo a Sanremo per arrivare a conquistare il mondo intero: primi su Spotify a livello globale, un traguardo raggiunto negli ultimi giorni che la dice lunga, anzi lunghissima, sul successo e sulla potenza diband. Ma, in questo caso, la musica non c'entra. Qui si tratta di gossip, rumors,. Voci rilanciate da Dagospia, secondo cui nel mirino dell'entoruage della rock band che sta conquistando ci sarebbe il modo in cuiusa i social, ...

Advertising

CarloCalenda : Enrico, io ti voglio bene. Ma non sei più a Parigi a insegnare. La politica del più grande partito progressista ita… - Signorino978 : RT @MarcelloLyotard: @borghi_claudio @M_Fedriga La gente va convinta ad essere prudente, che di questa roba si sa poco o niente e come orma… - AnnaRitaCR : @EliseiNicole @monfeliangelo Ma io dico!Come si fa ad ascoltare questa roba,mi taccio perché sarei esageratamente o… - albertotozzi3 : RT @MarcelloLyotard: @borghi_claudio @M_Fedriga La gente va convinta ad essere prudente, che di questa roba si sa poco o niente e come orma… - iris_versari : RT @beabri: Ma quanto può andare avanti questa roba che i sostenitori di Italia Viva dicono che il #DDLZan così com'è non può passare perch… -