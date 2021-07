Pregliasco critica Johnson | ' Aperture senza senso | speriamo non crescano i morti'

(Di martedì 6 luglio 2021) La prima gestione del virus perera stata degna del miglior Bolsonaro, ma per le altre ondate la tattica usata per la Gran Bretagna con le chiusure forzate per mesi aveva portato i suoi frutti.

"Non ha senso rovinare per motivi politici quello che si è guadagnato con la sofferenza - afferma- E' anche peggio dover poi fare un passo indietro come in Israele dove la mascherina l'...Per il virologo fabrizioun aumento die contagi è un fattore che va di pari passo con le ...dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars - Cov - 2 nei reparti non di area. ...Nonostante il diffondersi della variante delta il premier inglese ha confermato la fine delle restrizioni accettando il rischio di una nuova ondata ...Incoraggiante il dato delle terapie intensive, occupato su scala nazionale solo al 2% (il 3% in Lombardia). In Sardegna focolaio di variante Delta ...