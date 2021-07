Piazza Affari debole, pesa dietrofront del greggio (Di martedì 6 luglio 2021) Segno meno per le borse europee in scia di un comparto energetico indebolito dalle prese di beneficio sul greggio. All’indomani del nulla di fatto da parte dell’Opec+, che a causa delle divergenze tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi ha rinviato la discussione sui tagli all’output, il future sul Brent perde, dopo i massimi dal 2018, il 3,4% a 74,5 dollari al barile. A Piazza Affari il nostro Ftse Mib ha chiuso a 25.227,92 punti, -0,84% rispetto al dato precedente, mentre lo spread Btp-Bund ha fatto segnare un rosso di oltre 8 punti percentuali a 100 punti base. Sotto i riflettori c’è ovviamente il comparto energetico: Tenaris ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Segno meno per le borse europee in scia di un comparto energetico indebolito dalle prese di beneficio sul. All’indomani del nulla di fatto da parte dell’Opec+, che a causa delle divergenze tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi ha rinviato la discussione sui tagli all’output, il future sul Brent perde, dopo i massimi dal 2018, il 3,4% a 74,5 dollari al barile. Ail nostro Ftse Mib ha chiuso a 25.227,92 punti, -0,84% rispetto al dato precedente, mentre lo spread Btp-Bund ha fatto segnare un rosso di oltre 8 punti percentuali a 100 punti base. Sotto i riflettori c’è ovviamente il comparto energetico: Tenaris ha ...

