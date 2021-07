Pd - M5s e Leu non cedono a Renzi e destra | il ddl Zan passa all' aula del Senato

Advertising

AristarcoScann1 : RT @Michele02828265: (Segue) ma ha in sé anche delle idealità positive che stanno crescendo e che possono dare i loro frutti. Salvini e Mel… - Ggcrm : RT @P_Rava: Argomento fake renziano del 'meglio un compromesso che nessuna legge' difeso a canali radiofonici unificati dalla Rai alla radi… - FrancescoPonzin : RT @SimoneAlliva: Faraone (IV) ha appena detto che voteranno il calendario ma che PD-M5s-LeU perdono una grande occasione perché 'è un err… - archiettoliber : @agorarai ehi sveglia PDoti perdenti di #agorarai Una studentessa ITALIANA è in carcere in Marocco condannata a 2 a… - Ecatetriformis : RT @P_Rava: Argomento fake renziano del 'meglio un compromesso che nessuna legge' difeso a canali radiofonici unificati dalla Rai alla radi… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Leu

L'aula del Senato - Lapresse . Come era prevedibile, visto il muro contro muro fra Lega, Fi e Iv da un lato e Pd,dall'altro, non è stato trovato alcun accordo nella riunione in Senato dei capigruppo di maggioranza sul ddl Zan . L'incontro si è chiuso ed ora l'assemblea voterà per calendarizzare il ...Non hanno ceduto e ora Italia Viva si prenderà le sue responsabilità nel caso il del fosse impallinato. Non è stato raggiunto un accordo tra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan. Lo ...Come era prevedibile, visto il muro contro muro fra Lega, Fi e Iv da un lato e Pd, M5s e Leu dall'altro, non è stato trovato alcun accordo nella riunione in Senato dei capigruppo di maggioranza ...Nulla di fatto. Al tavolo di maggioranza sul ddl Zan, Pd e Movimento 5 stelle non hanno accettato la mediazione proposta dal relatore e presidente della ...